மாவட்ட செய்திகள்

திருவொற்றியூர், மணலியில்பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்திய நிறுவனங்களுக்கு ரூ.4½ லட்சம் அபராதம்சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை + "||" + Fines for companies that used plastic

திருவொற்றியூர், மணலியில்பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்திய நிறுவனங்களுக்கு ரூ.4½ லட்சம் அபராதம்சென்னை மாநகராட்சி நடவடிக்கை