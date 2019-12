மாவட்ட செய்திகள்

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் மழை: தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பு + "||" + Rainfall over Western Ghats: Increased water flow in the Tamraparani River

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் மழை: தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரிப்பு