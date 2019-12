மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் அருகே, மலைக்கிராமங்களுக்கு ஓட்டுப்பெட்டிகள் குதிரைகளில் கொண்டு செல்லப்பட்டன + "||" + Near Kodaikanal, For mountain villages Vote Boxes Were carried in horses

