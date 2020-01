மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்தமாதம் 5-ந் தேதி கும்பாபிஷேகம்: தஞ்சை பெரியகோவில் கோபுர கலச திருப்பணி தொடக்கம் + "||" + Next month on the 5th of Kumbabhishekam: Thanjay Periyakovil

அடுத்தமாதம் 5-ந் தேதி கும்பாபிஷேகம்: தஞ்சை பெரியகோவில் கோபுர கலச திருப்பணி தொடக்கம்