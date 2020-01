மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசி அருகே, கல்லூரி பஸ் தீப்பிடித்து எரிந்தது - மாணவர்கள் இல்லாததால் உயிர்சேதம் தவிர்ப்பு + "||" + Near Avinasi, College bus had burst into flames

