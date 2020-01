மாவட்ட செய்திகள்

லோயர்கேம்ப் - குமுளி இடையே மலைப்பாதையில் ஆபத்தான பாறைகளால் விபத்து அபாயம் + "||" + Loirecamp- on the hillside between Kumuli Accident risk due to dangerous rocks

லோயர்கேம்ப் - குமுளி இடையே மலைப்பாதையில் ஆபத்தான பாறைகளால் விபத்து அபாயம்