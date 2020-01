மாவட்ட செய்திகள்

விபத்துகளை தடுக்கக்கோரி, கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - மயிலம் அருகே பரபரப்பு + "||" + To prevent accidents, The villagers blocked the road - Furore near the Mailam

விபத்துகளை தடுக்கக்கோரி, கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - மயிலம் அருகே பரபரப்பு