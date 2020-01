மாவட்ட செய்திகள்

களக்காடு அருகே, வாலிபர் கொலையில் 3 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை + "||" + Near Kalukkadu, police are investigating the arrest of 3 persons in the youth's murder

