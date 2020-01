மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு நிமிடத்துக்கு ரூ.1 கட்டணத்தில் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களில் மின்சார ஸ்கூட்டர் வசதி + "||" + At the rate of Rs 1 per minute At Metro Rail Stations Electric scooter facility

ஒரு நிமிடத்துக்கு ரூ.1 கட்டணத்தில் மெட்ரோ ரெயில் நிலையங்களில் மின்சார ஸ்கூட்டர் வசதி