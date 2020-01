மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூரில் ரூ.2 லட்சத்து 80 ஆயிரம் மதிப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு திருமண உதவி தொகை கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + The Collector has given the amount of Rs 2 lakhs 80 thousand to the Marriage Assistants in Thiruvarur

