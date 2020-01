தனவேலு எம்.எல்.ஏ.வின் பொய்குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டு மக்கள் மன்றத்தில் அம்பலப்படுத்துவோம் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உறுதி

மாவட்ட செய்திகள்

தனவேலு எம்.எல்.ஏ.வின் பொய்குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டு மக்கள் மன்றத்தில் அம்பலப்படுத்துவோம் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உறுதி + "||" + Thanavelu MLA Facing false accusations We will expose people in forum Minister Namachivayam confirmed

தனவேலு எம்.எல்.ஏ.வின் பொய்குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டு மக்கள் மன்றத்தில் அம்பலப்படுத்துவோம் - அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உறுதி