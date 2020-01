5-ந் தேதி தஞ்சை பெரிய கோவில் கும்பாபிஷேகம்: பக்தர்கள் முன்பக்க வழியாக செல்ல ஏற்பாடு

மாவட்ட செய்திகள்

5-ந் தேதி தஞ்சை பெரிய கோவில் கும்பாபிஷேகம்: பக்தர்கள் முன்பக்க வழியாக செல்ல ஏற்பாடு + "||" + Thanjavur big temple on 5th Consecrated: Devotees arrange to go through the front

5-ந் தேதி தஞ்சை பெரிய கோவில் கும்பாபிஷேகம்: பக்தர்கள் முன்பக்க வழியாக செல்ல ஏற்பாடு