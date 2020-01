மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் உரிமைகளுக்காக போராடும் ஒரே இயக்கம் அ.தி.மு.க. - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு + "||" + AIADMK is the only movement fighting for rights in Tamil Nadu Minister MR Vijayabaskar's speech

தமிழகத்தில் உரிமைகளுக்காக போராடும் ஒரே இயக்கம் அ.தி.மு.க. - அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேச்சு