மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை-தூத்துக்குடியில் எந்த ரேஷன் கடைகளிலும் பொருட்கள் வாங்கலாம் - உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை ஆணையர் தகவல் + "||" + Tirunelveli Commodities can be purchased at any ration shop in Thoothukudi - Information Department Commissioner

நெல்லை-தூத்துக்குடியில் எந்த ரேஷன் கடைகளிலும் பொருட்கள் வாங்கலாம் - உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை ஆணையர் தகவல்