மாவட்ட செய்திகள்

சோளிங்கர் அருகே, சிலிண்டர் வெடித்து படுகாயம் அடைந்த 2 பேர் சாவு + "||" + Near Sholingar, The cylinder explodes The injured were 2 people die

சோளிங்கர் அருகே, சிலிண்டர் வெடித்து படுகாயம் அடைந்த 2 பேர் சாவு