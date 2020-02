மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்த 87 பண்ணை குட்டைகள் அமைக்க முடிவு அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Officials have decided to set up 87 farm ponds to raise the ground level

