மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்: கொள்முதல் நிலையங்களில் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார் + "||" + Farmers Grievance Meeting: At the purchase stations Complaint for charging

விவசாயிகள் குறைதீர்க்கும் கூட்டம்: கொள்முதல் நிலையங்களில் கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகார்