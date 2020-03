மாவட்ட செய்திகள்

வீரப்பூர் கன்னிமாரம்மன் கோவிலில் வேடபரி திருவிழா பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டனர்

Thousands of devotees gather at Vedapari festival at Veerappur Kanyamaramman temple

