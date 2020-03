மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி டெல்டா பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிப்பு: திருவாரூரில், 7-ந் தேதி முதல்-அமைச்சருக்கு பாராட்டு விழா + "||" + Cauvery Delta Announced as a Protected Agriculture Zone: At Thiruvarur, the 7th to the First Minister of Commendation Ceremony

