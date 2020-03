மாவட்ட செய்திகள்

கச்சத்தீவு திருவிழாவுக்கு செல்பவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை + "||" + For those who attend the Kachchativu festival Corona testing

கச்சத்தீவு திருவிழாவுக்கு செல்பவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை