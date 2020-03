மாவட்ட செய்திகள்

சூளகிரி அருகே மாட்டு கொட்டகையில் திடீர் தீ; பசு கருகி செத்தது + "||" + Sudden fire in cow herd near Chulagiri; Cow carcass is dead

சூளகிரி அருகே மாட்டு கொட்டகையில் திடீர் தீ; பசு கருகி செத்தது