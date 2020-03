மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியாவின் கூட்டாட்சிக்கு எதிரான குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வாபஸ் பெறப்படும் வரை போராட வேண்டும் - விழுப்புரம் பொதுக்கூட்டத்தில் டி.ராஜா பேச்சு + "||" + Against the federalism of India Until the Citizenship Amendment Act is withdrawn To fight

