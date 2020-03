மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பீதியால் கர்நாடகத்தில் 2-வது நாளாக மக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கினர் பெங்களூருவில் பல்பொருள் அங்காடிகளை திறக்க மாநகராட்சி அனுமதி + "||" + The coronavirus virus Open Supermarkets in Bangalore Permit of the corporation

கொரோனா வைரஸ் பீதியால் கர்நாடகத்தில் 2-வது நாளாக மக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கினர் பெங்களூருவில் பல்பொருள் அங்காடிகளை திறக்க மாநகராட்சி அனுமதி