மாவட்ட செய்திகள்

காரியாபட்டி அருகே பயங்கரம்: பழிக்குப்பழியாக நடுரோட்டில் வாலிபர் படுகொலை - 2 பேர் கைது; பெண்கள் உள்பட 4 பேருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Terror near Kariyapatti: Revenge in the middle Slaughter the young men - 2 arrested

காரியாபட்டி அருகே பயங்கரம்: பழிக்குப்பழியாக நடுரோட்டில் வாலிபர் படுகொலை - 2 பேர் கைது; பெண்கள் உள்பட 4 பேருக்கு வலைவீச்சு