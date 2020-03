மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்: ‘பொதுமக்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டாம்’ + "||" + Purchases of goods per week: The public No one should get out of the house

