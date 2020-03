மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே இடத்தில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க 3 இடங்களில் தற்காலிக மார்க்கெட் - அமைச்சர் ஷாஜகான் அறிவிப்பு + "||" + Avoid gathering people in one place Temporary Market in 3 locations - Minister Shah Jahan announces

ஒரே இடத்தில் மக்கள் கூடுவதை தவிர்க்க 3 இடங்களில் தற்காலிக மார்க்கெட் - அமைச்சர் ஷாஜகான் அறிவிப்பு