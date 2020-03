மாவட்ட செய்திகள்

வாணாபுரம் அருகே, வெளிநாட்டில் இருந்து வந்ததாக அதிகாரிகளை அலைக்கழித்த வாலிபர் - தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டார் + "||" + Near Wanapuram, Being from abroad Agitated the young officers

வாணாபுரம் அருகே, வெளிநாட்டில் இருந்து வந்ததாக அதிகாரிகளை அலைக்கழித்த வாலிபர் - தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டார்