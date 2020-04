மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில், கொரோனா தொற்று யாருக்கும் உறுதி செய்யப்படவில்லை - அமைச்சர் ஓ.எஸ்.மணியன் தகவல் + "||" + In the Nagai district, No corona infection confirmed - Minister O. S. Maniyan Information

