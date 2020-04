மாவட்ட செய்திகள்

பண பரிவர்த்தனைக்காக வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டம் அலைமோதல் - பெண்கள் பணம் எடுக்க தேதி அறிவிப்பு + "||" + Customers in banks for cash transactions Meeting wave - Announcement of date for women to make money

பண பரிவர்த்தனைக்காக வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர்கள் கூட்டம் அலைமோதல் - பெண்கள் பணம் எடுக்க தேதி அறிவிப்பு