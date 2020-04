மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் தடையை மீறி செயல்பட்ட பல்பொருள் அங்காடி உள்பட 25 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ - 130 கிலோ இறைச்சி பறிமுதல் + "||" + Overcoming the barrier at Dindigul Including a functioning supermarket Seal for 25 stores - 130 kg of meat seized

திண்டுக்கல்லில் தடையை மீறி செயல்பட்ட பல்பொருள் அங்காடி உள்பட 25 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ - 130 கிலோ இறைச்சி பறிமுதல்