மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தில் 500 பேருக்கு மேல் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது - கலெக்டர் அதிர்ச்சி தகவல் + "||" + In the Vellore Consolidated District Over 500 people Corona vulnerability - Collector shock information

வேலூர் ஒருங்கிணைந்த மாவட்டத்தில் 500 பேருக்கு மேல் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது - கலெக்டர் அதிர்ச்சி தகவல்