மாவட்ட செய்திகள்

குணசீலம், வாத்தலை, சிறுகமணி பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றில் வேரோடு சாய்ந்த மரங்கள் - வாழைகள் ஒடிந்து விழுந்தன + "||" + Gunasheelam, Watalai, Kurugamani areas Tree-Rooted Trees in Hurricane Winds - The bananas were broken

குணசீலம், வாத்தலை, சிறுகமணி பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றில் வேரோடு சாய்ந்த மரங்கள் - வாழைகள் ஒடிந்து விழுந்தன