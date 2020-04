மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆவின் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் காப்பகத்திற்கு தினமும் 100 லிட்டர் பால் - கலெக்டர் வழங்கி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Tiruvannamalai district on behalf of Awin To the Transparency Archive 100 liters of milk daily

