மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி எல்லையை கடக்கும் பொதுமக்கள்: கீழ்நாடுகாணியில் சோதனைச்சாவடி அமைத்து கேரள சுகாதாரத்துறையினர் கண்காணிப்பு + "||" + Civilians crossing the border: Set up a checkpoint in the suburb Kerala Health Department

ஊரடங்கை மீறி எல்லையை கடக்கும் பொதுமக்கள்: கீழ்நாடுகாணியில் சோதனைச்சாவடி அமைத்து கேரள சுகாதாரத்துறையினர் கண்காணிப்பு