மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்க 11 அம்மா உணவகங்களுக்கு அரிசி - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வழங்கினார் + "||" + Minister KA Sengottaiyan presented rice to 11 amma restaurants to donate for public free of charge

பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக வழங்க 11 அம்மா உணவகங்களுக்கு அரிசி - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வழங்கினார்