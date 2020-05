மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் கடைகளில் அனுமதி சீட்டுடன் வருபவர்களுக்கே மது விற்பனை செய்யப்படும்: கலெக்டர் தகவல் + "||" + Wine will be sold to passers-by at the Task Shop: Collector Information

டாஸ்மாக் கடைகளில் அனுமதி சீட்டுடன் வருபவர்களுக்கே மது விற்பனை செய்யப்படும்: கலெக்டர் தகவல்