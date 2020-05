மாவட்ட செய்திகள்

கொங்கணாபுரம் ஒன்றியத்தில், அ.தி.மு.க. சார்பில் ஏழை, எளியவர்களுக்கு விலையில்லா அரிசி + "||" + In Konganapuram Union, AIADMK Rice is poor for the poor and the poor

கொங்கணாபுரம் ஒன்றியத்தில், அ.தி.மு.க. சார்பில் ஏழை, எளியவர்களுக்கு விலையில்லா அரிசி