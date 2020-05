மாவட்ட செய்திகள்

மடிக்கணினி வாங்க சேமித்த பணத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் 3-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு கலெக்டர் பாராட்டு + "||" + Collector commends 3rd class student for relief items for workers with money saved to buy laptop

மடிக்கணினி வாங்க சேமித்த பணத்தில் தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் 3-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு கலெக்டர் பாராட்டு