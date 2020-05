மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மீன், இறைச்சி கடைகள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுமா? வியாபாரிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will fish and meat shops be allowed to operate on Saturdays and Sundays in Salem? Merchants expectation

சேலத்தில் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மீன், இறைச்சி கடைகள் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுமா? வியாபாரிகள் எதிர்பார்ப்பு