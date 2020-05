மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடியில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு அனுப்ப முடியாமல் தேங்கிய கூடைகள் + "||" + Stacked baskets that could not be shipped from Karaikudi

காரைக்குடியில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு அனுப்ப முடியாமல் தேங்கிய கூடைகள்