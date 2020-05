மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலை அருகே விளைநிலங்களில் புகுந்து பயிர்களை நாசம் செய்யும் காட்டுப்பன்றிகள்சேலையால் வேலி அமைத்து பாதுகாக்கும் விவசாயிகள் + "||" + Near Udumalai Wild boars that invade crops and destroy crops

உடுமலை அருகே விளைநிலங்களில் புகுந்து பயிர்களை நாசம் செய்யும் காட்டுப்பன்றிகள்சேலையால் வேலி அமைத்து பாதுகாக்கும் விவசாயிகள்