மாவட்ட செய்திகள்

பல முறை நிதி கேட்டும் மத்திய அரசு செவி சாய்க்கவில்லை; முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி வருத்தம் + "||" + Asking for funds several times,The federal government does not listen; First-Minister Narayanasamy regrets

பல முறை நிதி கேட்டும் மத்திய அரசு செவி சாய்க்கவில்லை; முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி வருத்தம்