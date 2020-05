மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டோ டிரைவர்கள் நிவாரண தொகை பெறுவதற்கு பான் எண், தகுதி சான்று கட்டாயம் இல்லை துணை முதல்-மந்திரி லட்சுமண் சவதி தகவல் + "||" + PAN number and proof of eligibility for auto drivers relief is not mandatory

