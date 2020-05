மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்க வேண்டும்கலெக்டர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Uninhibited to the public Drinking water should be provided

பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்க வேண்டும்கலெக்டர் அறிவுறுத்தல்