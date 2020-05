மாவட்ட செய்திகள்

கடற்கரையில் ரூ.15 கோடியில் நடைபாதை அமைக்கும் பணி; அமைச்சர் கந்தசாமி ஆய்வு + "||" + Rs.15 crore value corridor work on the beach; Minister Kandasamy inspection

கடற்கரையில் ரூ.15 கோடியில் நடைபாதை அமைக்கும் பணி; அமைச்சர் கந்தசாமி ஆய்வு