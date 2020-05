மாவட்ட செய்திகள்

ராசிபுரத்திற்கு ரூ.800 கோடியில் குடிநீர் திட்டப்பணி ஆய்வறிக்கை தயார்; அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + Drinking water project project prepared for Rashipuram at Rs 800 crore; Interview with Minister Thangamani

ராசிபுரத்திற்கு ரூ.800 கோடியில் குடிநீர் திட்டப்பணி ஆய்வறிக்கை தயார்; அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி