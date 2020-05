மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம்- கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் ரூ.30 கோடியில் ஏரிகள், அணைக்கட்டு வாய்க்கால் புனரமைக்கும் பணிகள் + "||" + vilupuram - Kallakurichi Districts Rs 30 crore lakes and dams to be rehabilitated

விழுப்புரம்- கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் ரூ.30 கோடியில் ஏரிகள், அணைக்கட்டு வாய்க்கால் புனரமைக்கும் பணிகள்