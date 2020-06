மாவட்ட செய்திகள்

தென்மேற்கு பருவமழை 6-ந் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு; ஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல் + "||" + Southwest monsoon likely to start on 6th; Research Station Information

தென்மேற்கு பருவமழை 6-ந் தேதி தொடங்க வாய்ப்பு; ஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல்