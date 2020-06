மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் கிடைக்காததால்ஆற்றில் ஊற்று தோண்டி தண்ணீர் எடுக்கும் கிராம மக்கள் + "||" + The villagers take water from the river

