மாவட்ட செய்திகள்

வழிபாட்டுத்தலங்களில் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் - கவர்னர் கிரண்பெடி வலியுறுத்தல் + "||" + Places of worship To follow the rules - Governor kiranpeti Urges

வழிபாட்டுத்தலங்களில் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் - கவர்னர் கிரண்பெடி வலியுறுத்தல்